Baza: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полке "Азов"

Наталья Шабан (Вовк), подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, предположительно служила в полке "Азов"*. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. На размещенных каналом фото демонстрируется ее удостоверение с печатью Национальной гвардии Украины. Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу взорвался автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина. В результате инцидента девушка погибла. ФСБ обвинило в организации убийства украинские спецслужбы, в частности гражданку Украины Вовк Наталью Павловну 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной. Силовики добавили, что для организации убийства и получения информации об образе жизни жертвы подозреваемые арендовали московскую квартиру в том же доме, где проживала погибшая.