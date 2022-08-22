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1 час назад

Подозреваемую в убийстве Дугиной объявят в розыск с целью выдачи РФ

Москва24

Гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи России, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Вовк после совершенного преступления скрылась в Эстонии. В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина. В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. В связи с произошедшим Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

Подозреваемую в убийстве Дугиной объявят в розыск с целью выдачи РФ
Фото: Москва24Москва24
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