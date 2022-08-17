В поселке Усть-Камчатск медведь выломал дверь и проник в жилой дом, в котором находился строитель. Животное устроило в жилище погром. Об этом сообщается в Telegram-канале «41 Регион. LIVE», где размещено видео владельца дома.

Как рассказал мужчина, медведь вломился в помещение и разнес всю кухню. Хищник также подошел к спящему работнику, который занимался ремонтом дома, понюхал его и ушел.

«Чуть не съел, короче», – заявил житель Камчатки.