Экс-глава минобороны ДНР Гиркин опроверг свое задержание

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Гиркин (известный также под псевдонимом «Стрелков») заявил, что информация о его задержании в Крыму не соответствует действительности. Об этом сообщается на его странице «ВКонтакте».

«В КПЗ не был и не планирую», — говорится в публикации экс-главы Минобороны ДНР.

Ранее появилась информация, что «Стрелков» якобы хотел попасть в зону боевых действий. Подчеркивалось, что его якобы задержали в Крыму при попытке попасть добровольцем на Херсонский фронт.

«Стрелков» добавил, что на фронте он «рано или поздно непременно» побывает.

Другие подробности Гиркин не привел.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.