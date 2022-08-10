В Китае не собираются отказываться от силового варианта воссоединения с Тайванем

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китай продолжит прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но не обещает отказаться от использования силы и оставляет за собой право принять все необходимые меры. Об этом говорится в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху", опубликованной в среду Канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярией Госсовета.
"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для любых форм сепаратисткой деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня", - говорится в документе, текст которого приводит агентство "Синьхуа".
"Мы готовы продолжить искренне работать и прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы, оставляем за собой право принять все необходимые меры", - сказано в белой книге. "Это направлено на вмешательство внешних сил и крайне малого числа сторонников "независимости Тайваня" и их сепаратистскую деятельность. Это ни в коем случае не направлено против тайваньских соотечественников", - указывается в публикации.
Также отмечается, что "применение силы было бы последним средством в ситуации, когда нет другого выбора".
Действия Тайваня
Как отмечается в белой книге, действия Демократической прогрессивной партии (правящая партия Тайваня) поставили под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, подорвали перспективы и сократили пространство для мирного воссоединения.
"Действия Демократической прогрессивной партии, направленные на "независимость", привели к напряженности в отношениях между двумя сторонами Тайваньского пролива, поставили под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, подорвали перспективы и сократили пространство для мирного воссоединения", - сказано в документе, текст которого приводит агентство "Синьхуа". "Это препятствие, которое необходимо устранить для продвижения процесса мирного воссоединения", - подчеркивается в белой книге.
В документе указывается, что "внешние силы поощряли и стимулировали провокационные действия сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", что усилило напряженность и конфронтацию в регионе Тайваньского пролива, подорвало мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Это не только противоречит основополагающим тенденциям времени мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества, но и идет вразрез с ожиданиями международного сообщества, чаяниями и надеждами народов мира", - отмечается в публикации.
Вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую реакцию Пекина.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.