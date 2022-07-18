На Сахалине медведи вломились в помещение к вахтовикам и съели все консервы. Инцидент произошел на Охотской станции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры с диким животным.

Первое время медведица с детьми лишь изучали территорию возле станции с глобальной морской системой связи. Однако минувшей ночью звери решились вторгнуться в жилище людей в поисках еды. Как уточняет канал, они опустошили холодильник, а также съели весь запас имевшихся у работников консервов.