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12 часов назад

Вломившиеся к вахтовикам медведи съели консервы. Видео

Денис Фьючин

На Сахалине медведи вломились в помещение к вахтовикам и съели все консервы. Инцидент произошел на Охотской станции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры с диким животным.

Первое время медведица с детьми лишь изучали территорию возле станции с глобальной морской системой связи. Однако минувшей ночью звери решились вторгнуться в жилище людей в поисках еды. Как уточняет канал, они опустошили холодильник, а также съели весь запас имевшихся у работников консервов.

Ранее на Ямале местный житель снял на видео схватку медведя с лосем.

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