Смертельную битву лося и медведя сняли на видео

В одном из поселков на Ямале медведь напал на лося. Смертельную битву диких животных снял на видео местный житель. Запись опубликована на странице группы «Импульс Севера | Новости| Новый Уренгой» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медведь атаковал парнокопытное, вцепившись ему в загривок. Лось предпринял попытку отбиться от врага, но она оказалась безуспешной. Животное упало на землю.