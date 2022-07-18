Смертельную битву лося и медведя сняли на видео

В одном из поселков на Ямале медведь напал на лося. Смертельную битву диких животных снял на видео местный житель. Запись опубликована на странице группы «Импульс Севера | Новости| Новый Уренгой» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как медведь атаковал парнокопытное, вцепившись ему в загривок. Лось предпринял попытку отбиться от врага, но она оказалась безуспешной. Животное упало на землю.
Ранее сообщалось, что собака прогнала медведя, который забрел на крыльцо дома ее хозяина. Пес отважно защищал территорию, и в итоге дикому зверю пришлось ретироваться.