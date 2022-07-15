«Танцующих» медведей сняли на видео в Саяно-Шушенском заповеднике

В Саяно-Шушенском заповеднике сняли «танцующих» медведей. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказались кадры с «дикими танцами» животных. На записи видно, как косолапые обитатели заповедника энергично трутся спиной о стволы деревьев.

Ученые объяснили поведение животных. По их данным, таким образом медведи наносят метки на деревья со своим запахом, защищая границы их территории. Кроме того, во время трения шерсть дикого зверя смазывается смолой, которая помогает ему избавиться от гнуса, блох и клещей.