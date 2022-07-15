Сбер откроет в Дербенте крупнейший в России фонтан

Сбер откроет в Дербенте фонтан со струями «огонь на воде» и площадками для фейерверков
В рамках завершения реконструкции парка им. Низами Гянджеви при финансовом участии Сбера в Дербенте 16 июля состоится торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана общей площадью 4715 квадратных метров.
«Восстановленный парковый комплекс, объединенный единой концепцией, является одним из важнейших туристических мест Дербента, объекты которого включены в список охраняемых памятников России и в исторический список ЮНЕСКО. Сбер помог местным властям реконструировать парк им. Низами Гянджеви, и мы украсили его светомузыкальным фонтаном, который, я уверен, станет яркой достопримечательностью города, его визитной карточкой. Для Сбера как организации, которая существует уже 180 лет, традиции очень важны, ведь они помогают сохранять неповторимый культурный код в различных регионах России. Поэтому все наши проекты выполняются с учетом местных архитектурных традиций и особенностей: каждый такой объект уникален и гармонично вписан в городскую среду», — отметил заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Фонтанный комплекс оснастили такими технологическими решениями, как струи «огонь на воде», площадками для запуска фейерверков, пневматическими водными пушками, поворотными форсунками, водным экраном.
Можно будет создавать светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В технологическом помещении объекта будет интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе.
Объект оснащен 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком.
Фонтан может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Фонтанный комплекс выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.
Это не первый подобный проект: фонтан в Дербенте стал 23-м интерактивным фонтаном, которые Сбер построил, начиная с 2016 года, в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Липецке и других городах.