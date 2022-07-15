Сбер откроет в Дербенте крупнейший в России фонтан

«Восстановленный парковый комплекс, объединенный единой концепцией, является одним из важнейших туристических мест Дербента, объекты которого включены в список охраняемых памятников России и в исторический список ЮНЕСКО. Сбер помог местным властям реконструировать парк им. Низами Гянджеви, и мы украсили его светомузыкальным фонтаном, который, я уверен, станет яркой достопримечательностью города, его визитной карточкой. Для Сбера как организации, которая существует уже 180 лет, традиции очень важны, ведь они помогают сохранять неповторимый культурный код в различных регионах России. Поэтому все наши проекты выполняются с учетом местных архитектурных традиций и особенностей: каждый такой объект уникален и гармонично вписан в городскую среду», — отметил заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.