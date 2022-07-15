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6 часов назад

Пристающего к родителям детеныша рыси показали на видео

Денис Фьючин

В Челябинском зоопарке детеныш рыси стал приставать к своим родителям. Забавы малыша сняли на видео, соответствующая запись размещена на странице заведения во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как животное поочередно подходит то к одному, то к другому старшему сородичу и пытается вовлечь отдыхающих взрослых кошек в свою игру. Родители рысенка благосклонно реагируют на его шалости.

«Как достать родителей? Вредные советы для ваших детей от нашего рысенка», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что морская свинка побила рекорд, исполнив 18 трюков за одну минуту.

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