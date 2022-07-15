Пристающего к родителям детеныша рыси показали на видео

В Челябинском зоопарке детеныш рыси стал приставать к своим родителям. Забавы малыша сняли на видео, соответствующая запись размещена на странице заведения во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как животное поочередно подходит то к одному, то к другому старшему сородичу и пытается вовлечь отдыхающих взрослых кошек в свою игру. Родители рысенка благосклонно реагируют на его шалости.