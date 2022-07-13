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1 час назад

Принимающего грязевые ванны медведя на Камчатке показали на видео

Денис Фьючин

Медведь принял грязевые ванны в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Спа-процедуры дикого зверя в Долине гейзеров сняли на видео очевидцы. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала «Москва 24».

На записи видно, как животное расположилось в водоеме и лениво почесывает себя лапой. Некоторые предположили, что косолапый не просто купался, а пытался спастись от укусов насекомых.

Ранее сообщалось, что собака поразила окружающих своими акробатическими способностями. Домашний пес сумел вскарабкаться по забору и дереву, чтобы подсмотреть за соседями.

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