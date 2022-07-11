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10 часов назад

Козел отбился от стаи бездомных собак в Астрахани. Видео

Денис Фьючин

В Астрахани козел отбился от стаи бездомных собак. Животное забежало на ступеньки перед зданием и стало ждать, пока агрессивные четвероногие не уйдут. Инцидент был зафиксирован камерой наружного наблюдения. Соответствующее видео опубликовано в Интернете.

На кадрах можно увидеть, как парнокопытный, удирая от преследующей его толпы псов, запрыгивает на ступеньки перед входом в дом. Собаки сначала лают на него и пытаются напасть. Но постепенно стая начинает терять интерес к рогатому зверю, и безнадзорные животные разбегаются.

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