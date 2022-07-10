Стало известно о серии взрывов в Херсоне

В Херсоне произошло четыре взрыва. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает ТАСС.

По его информации, в небе над городом видны следы работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Днем ранее корреспонденту агентства также стало известно, что российские силы ПВО запустили над Херсоном минимум 15 ракет. В результате в городе была слышна серия взрывов.