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10 июля

Стало известно о серии взрывов в Херсоне

Lenta.ru

В Херсоне произошло четыре взрыва. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает ТАСС.

Стало известно о серии взрывов в Херсоне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его информации, в небе над городом видны следы работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Днем ранее корреспонденту агентства также стало известно, что российские силы ПВО запустили над Херсоном минимум 15 ракет. В результате в городе была слышна серия взрывов.

8 июля российские средства ПВО отразили удар украинской армии по гидроэлектростанции в Новой Каховке. Власти заявили, что последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофичными для жителей Херсонской области.

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