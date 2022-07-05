В Челябинске енот поселился в вентиляции многоэтажного дома и устраивает по ночам разрушительные вылазки. Четырехлапый хулиган попал в объектив камеры наблюдения. Соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT.
По данным источника, от набегов животного больше всего достается арт-пространству, которое расположено на первом этаже здания. На кадрах видно, как проникший в помещение енот бесцеремонно орудует там. При этом непрошеный гость умело обходит все ловушки, которые расставили для его поимки, вытаскивая из них еду.