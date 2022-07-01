Подросших тигрят в зоопарке Омской области показали на видео

В Большереченском зоопарке подрастают тигрята. Накануне потомству Азы и Графа исполнился месяц. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте», где опубликовано видео с маленькими хищниками.
«Мама Аза строго следит, чтобы малыши были сытые и здоровые, в хорошую погоду разрешает им погулять под своим чутким контролем. Папа Граф с интересом наблюдает за своим семейством и иногда издает низкие, раскатистые звуки, похожие на короткое мурлыканье», – говорится в публикации к видео.
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