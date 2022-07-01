Подросших тигрят в зоопарке Омской области показали на видео

«Мама Аза строго следит, чтобы малыши были сытые и здоровые, в хорошую погоду разрешает им погулять под своим чутким контролем. Папа Граф с интересом наблюдает за своим семейством и иногда издает низкие, раскатистые звуки, похожие на короткое мурлыканье», – говорится в публикации к видео.