В Приморье леопард и медведь подняли свой «авторитет», использовав запах другого животного. Звери попали в объектив фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда», об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как медведь и леопард поочередно приходят к одном и тому же месту и несколько минут там валяются.
«Животные на этом видео проявляют так называемую тергоровую реакцию: пытаются нанести насебя запах более сильный, чем собственный. Так они могут усилить свой запах и тем самым как бы “поднять” социальный статус в глазах сородичей», – прокомментировал поведение животных на видео сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
При этом он не исключил и другую версию: медведь и леопард могли просто получать удовольствие от данного запаха.