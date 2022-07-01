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6 часов назад

Леопард и медведь подняли свой «авторитет» в Приморье. Видео

Александр Кузьмин

В Приморье леопард и медведь подняли свой «авторитет», использовав запах другого животного. Звери попали в объектив фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда», об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медведь и леопард поочередно приходят к одном и тому же месту и несколько минут там валяются.

«Животные на этом видео проявляют так называемую тергоровую реакцию: пытаются нанести насебя запах более сильный, чем собственный. Так они могут усилить свой запах и тем самым как бы “поднять” социальный статус в глазах сородичей», – прокомментировал поведение животных на видео сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

При этом он не исключил и другую версию: медведь и леопард могли просто получать удовольствие от данного запаха.

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