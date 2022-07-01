«Животные на этом видео проявляют так называемую тергоровую реакцию: пытаются нанести насебя запах более сильный, чем собственный. Так они могут усилить свой запах и тем самым как бы “поднять” социальный статус в глазах сородичей», – прокомментировал поведение животных на видео сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».