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30 минут назад

«Как дела, друг мой?»: Эрдоган «подкрался» к Джонсону сзади на саммите НАТО

News.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО «подкрался» сзади к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и невозмутимо положил руку ему на плечо. Глава британского правительства вскочил со стула и поспешил убрать ее, попутно справляясь о том, «как идут дела» у турецкого лидера.

Как дела, друг мой, — спросил Джонсон, сбитый с толку неожиданной тактильностью.

Ранее Эрдоган вместе с президентом США Джо Байденом высмеял Джонсона на саммите НАТО. Турецкий лидер заявил, что глава британского правительства «позорит их», чем вызвал недоумение Джонсона и легкую усмешку у Байдена.

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Накануне Джонсон сделал несколько провокационных заявлений. На саммите G7 премьер-министр Великобритании предлагал коллегам раздеться, чтобы показать, что они «круче Путина». 28 июня он высказал предположение, что было бы, если бы президент России был женщиной.

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