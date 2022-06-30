Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО «подкрался» сзади к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и невозмутимо положил руку ему на плечо. Глава британского правительства вскочил со стула и поспешил убрать ее, попутно справляясь о том, «как идут дела» у турецкого лидера.

Как дела, друг мой, — спросил Джонсон, сбитый с толку неожиданной тактильностью.

Ранее Эрдоган вместе с президентом США Джо Байденом высмеял Джонсона на саммите НАТО. Турецкий лидер заявил, что глава британского правительства «позорит их», чем вызвал недоумение Джонсона и легкую усмешку у Байдена.