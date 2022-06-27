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14 часов назад

Хачатурянц сообщил об уходе с поста президента РПЛ

Чемпионат.com

Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги, сообщает «Матч ТВ». Ранее сообщалось, что он намерен объявить о своём уходе 27 июня.

Хачатурянц сообщил об уходе с поста президента РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее Хачатурянц сообщил, что оставит за собой должность руководителя Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Напомним, в мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после сезона-2021/2022.

Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал победителем чемпионата России. Петербуржцы набрали 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56), тройку замкнуло «Динамо» (53).

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