«Эму впервые поселились в Зоосаде Деда Мороза. Они уже прошли карантин. Сотрудники Зоосада быстро нашли “общий язык” с парой. Сейчас эму готовы к встрече с гостями на территории Детского зоопарка “Зоосада в вотчине Деда Мороза”. Мы уверены, что они с удовольствием будут показывать свою необыкновенную красоту каждому нашему посетителю», – говорится в публикации.