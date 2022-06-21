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7 часов назад

Вышедших в уличный вольер эму в Зоосаде Деда Мороза показали на видео

Александр Кузьмин

В Зоосаде Деда Мороза приехавшие из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка эму переселились в уличный вольер. Видео с осваивающимися в летнем доме экзотическими птицами опубликовано на странице заведения во «ВКонтакте».

«Эму впервые поселились в Зоосаде Деда Мороза. Они уже прошли карантин. Сотрудники Зоосада быстро нашли “общий язык” с парой. Сейчас эму готовы к встрече с гостями на территории Детского зоопарка “Зоосада в вотчине Деда Мороза”. Мы уверены, что они с удовольствием будут показывать свою необыкновенную красоту каждому нашему посетителю», – говорится в публикации.

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