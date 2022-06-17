Ныряющие за едой пятнистые олени попали на видео

«Уникальные видеоматериалы питания пятнистых оленей пресноводной растительностью с погружением под воду получили ученые нацпарка “Земля леопарда”. Для этого вида копытных подобный способ добывания пищи и использование таких кормов ранее не были описаны мировой наукой», – говорится в публикации.