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17 июня

Ныряющие за едой пятнистые олени попали на видео

Александр Кузьмин

В национальном парке «Земля леопардов» впервые в объектив камеры попали ныряющие за едой пятнистые олени. Кадры с животными опубликованы на странице «Дирекция заповедников "Земля леопарда"» во «ВКонтакте».

«Уникальные видеоматериалы питания пятнистых оленей пресноводной растительностью с погружением под воду получили ученые нацпарка “Земля леопарда”. Для этого вида копытных подобный способ добывания пищи и использование таких кормов ранее не были описаны мировой наукой», – говорится в публикации.

Отмечается, что дикие парнокопытные полностью погружаются в воду на длительное время, после чего выныривают с добычей.

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