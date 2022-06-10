Стало известно о заметном снижении стоимости авиабилетов на курорты Турции

Снижение цен на авиабилеты в Турцию для россиян в июне достигает 25% по сравнению с майскими праздниками, сообщили опрошенные ТАСС представители билетных агрегаторов.

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Так, у сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip авиабилеты в Турцию в обе стороны на одного человека сейчас стоят в среднем 38,7 тыс. руб., тогда как в майские праздники - 48,5 тыс. руб.

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"В этом году средняя стоимость авиабилета в Турцию даже ниже, чем летом прошлого года: 38,7 тыс. руб. за билет в обе стороны на одного человека против 39,6 тыс. руб. в 2021 году. Средняя цена билета в Турцию из России с вылетом в период майских праздников (с 30 апреля по 10 мая 2022 года) составляла 48,5 тыс. руб. на человека", - рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Средний чек в обе стороны у сервиса "Туту.ру" составляет 39,2 тыс. руб., по сравнению с майскими праздниками он снизился на 23%, сообщили в пресс-службе компании.

По данным Aviasales, стоимость билетов в Турцию в июне снизилась на 14,9%, до 22 тыс. руб., в том числе в Стамбул - на 20,2%, до 20,1 тыс. руб., в Анталью - на 7,5%, до 24,2 тыс. руб.

При этом выросла стоимость путевок в Турцию по сравнению с прошлым годом, сообщили в Anex Tour, Fun&Sun (бывший "TUI Россия"), Tez Tour и "Интурист". В частности, у "Интуриста" средняя стоимость туров в эту страну увеличилась на 55% и составила 62,2 тыс. руб. на человека против 40,1 тыс. руб. в 2021 году. У Tez Tour цены на путевки в Турцию выросли за год на 25-30%. В первую очередь это связано с резким изменением курса валют, а также с ограниченным количеством доступных россиянам вариантов отдыха за границей. Так как спрос превышает предложение, цены на всех направлениях растут, отметили в компании.

Предпочтения туристов в Турции

Турция является одним из лидирующих направлений по спросу на лето среди россиян. По данным агрегаторов, самостоятельные туристы из РФ чаще всего отправляются в Стамбул и Анталью. Организованные туристы в основном выбирают путевки в Анталью, а также в Даламан, Бодрум, Аланью, Белек, Сиде, Измир и Кемер. Анталья - самое привычное и знакомое направление для туристов, и в этот аэропорт представлено наибольшее количество рейсов, объяснили в Anex Tour. Основной интерес клиентов Tez Tour приходится на регион Белек (32%), где сконцентрированы отели премиального сегмента.