Купание бурой медведицы в Калининградском зоопарке показали на видео

«Кто с утра бомбочкой нырнул в прохладный бассейн? Кто кувыркался, отфыркивался и плескался? Кто грелся и сох на солнышке, а потом снова плюхнулся в воду? Правильно — бурая медведица Настя! В прошлом году старушка (а Насте уже 35 лет!) к воде относилась скептически: ходила вокруг бассейна кругами, и решимости ее хватало лишь на то, чтобы брезгливо помочить лапы. Зато в этом году из воды медведицу просто не достать! Распробовала и вошла во вкус», – говорится в публикации.