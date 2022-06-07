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7 июня

Купание бурой медведицы в Калининградском зоопарке показали на видео

Александр Кузьмин

Бурая медведица Настя искупалась в бассейне в Калининградском зоопарке. Соответствующее видео опубликовано на странице заведения во «ВКонтакте».

«Кто с утра бомбочкой нырнул в прохладный бассейн? Кто кувыркался, отфыркивался и плескался? Кто грелся и сох на солнышке, а потом снова плюхнулся в воду? Правильно — бурая медведица Настя! В прошлом году старушка (а Насте уже 35 лет!) к воде относилась скептически: ходила вокруг бассейна кругами, и решимости ее хватало лишь на то, чтобы брезгливо помочить лапы. Зато в этом году из воды медведицу просто не достать! Распробовала и вошла во вкус», – говорится в публикации.

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