Стало известно об отказе трех стран пропустить самолет Лаврова в Сербию

Три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом стало известно сербской газете «Вечерне новости», которая ссылается на собственный источник, сообщает в воскресенье, 5 июня, ТАСС.

В связи с этим издание пишет, что назначенный на 6-7 июня визит главы российской дипломатии в Сербию «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».