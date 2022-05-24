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14 часов назад

Черепахи в Адлере открыли пляжный сезон. Видео

Александр Кузьмин

В дендрологическом парке Адлера черепахи открыли пляжный сезон. Пресмыкающихся запечатлели на камеру посетители парка «Южные Культуры». Соответствующее видео публикует российское видеоагентство Ruptly.

На кадрах видно, как группа рептилий расположилась на деревянных помостах и принимает солнечные ванны. Обычно черепахи ведут одиночный образ жизни, но на некоторое время они могут собираться в группы, в том числе на время зимовки. В конце весны черепахи откладывают яйца для выведения своего потомства.

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