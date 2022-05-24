Черепахи в Адлере открыли пляжный сезон. Видео

На кадрах видно, как группа рептилий расположилась на деревянных помостах и принимает солнечные ванны. Обычно черепахи ведут одиночный образ жизни, но на некоторое время они могут собираться в группы, в том числе на время зимовки. В конце весны черепахи откладывают яйца для выведения своего потомства.