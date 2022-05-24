Выброс пепла вулканом Безымянным на Камчатке показали на видео

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту пять тысяч метров над уровнем моря. Соответствующее видео оказалось в распоряжении телеканала «360».
Вулкан Безымянный расположен в 40 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе. Выброс пепла может повлиять на полеты низколетящих воздушных судом.
«Газово-паровой шлейф с некоторым количеством пепла простирается на 30 км к северо-западу от вулкана. Экструзивно-эффузивное извержение вулкана продолжается», – говорится на сайте Камчатской группы реагирования на извержения вулканов.