Какие машины выпускал завод «Renault Россия»?

Новость о переходе производственной площадки компании Renault в Москве на баланс столицы облетела уже всю страну. Крупный завод будет официально подготавливаться к новому циклу сборки транспортных средств, о чем сообщили в Минпромторге РФ.

Возрождение отечественной марки “Москвич” на базе столичного завода - большое событие. Но не стоит забывать и про богатую историю самого предприятия.

Компания Renault давно присутствует на рынке России. Ежегодно с конвейеров, расположенных в стране, выходило более 100 000 автомобилей. Уже в 2015 году представители завода сообщили, что выпущен миллионный транспорт - Renault Duster в кузове белого цвета. Если еще в 2008 году объемы производства составляли 37 000 единиц техники, то в 2012 году уровень достиг 167 000.

Какие автомобили выпускались? За все время своего существования на российском рынке, производитель Renault занимался выпуском различных автомобилей - легковые, скоростные, внедорожники. Кроме того, на конвейер вставали автомобили коммерческого класса, которые используются для грузовых перевозок.

Легковые автомобили. В данной категории выпускалось 2 популярных представителя - Renault Logan и Sandero. Предлагались они в разных комплектациях. Для Logan – Access, Life и Drive, для Sandero – Access и Life.

Кроссоверы/внедорожники. Наиболее популярный для России и Renault сегмент, в котором было представлено большее количество моделей - Logan Stepway, Sandero Stepway, Duster, Duster New, Kaptur и Arkana. В линейке коммерческого класса был только один автомобиль - Renault Master.

Предприятие “Рено Россия” было создано в 1998 году правительством Москвы и французской компанией Renault. Первое название фирмы - “Автофрамос”. Оно состояло из 3 слов - “авто”, “Франция” и “Москва”. Только в 2014 году завод переименовали в современное “Рено Россия”.