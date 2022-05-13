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20 часов назад

Детеныша кенгуру показали на видео в Калининградском зоопарке

Александр Кузьмин

Вылезшего из материнской сумки детеныша кенгуру беннета в Калининградском зоопарке показали на видео. Короткий ролик размещен на странице зоосада во «ВКонтакте». Малышу уже более полугода, но у мамы в сумке он пробудет до 9 месяцев.

«В плане деторождения кенгуру вообще большие затейники. Детеныша они вынашивают всего месяц. На свет появляется что-то невразумительное весом примерно в 1 грамм, но очень жизнелюбивое. И вот это крошечное создание, имеющие только обоняние, движется из родового отверстия в сумку. Доползает и намертво присасывается к соску. Первое время детеныш даже не умеет сосать, и мать "впрыскивает" в него молоко, сокращая мышцы», – говорится в публикации.

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