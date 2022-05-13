Детеныша кенгуру показали на видео в Калининградском зоопарке

«В плане деторождения кенгуру вообще большие затейники. Детеныша они вынашивают всего месяц. На свет появляется что-то невразумительное весом примерно в 1 грамм, но очень жизнелюбивое. И вот это крошечное создание, имеющие только обоняние, движется из родового отверстия в сумку. Доползает и намертво присасывается к соску. Первое время детеныш даже не умеет сосать, и мать "впрыскивает" в него молоко, сокращая мышцы», – говорится в публикации.