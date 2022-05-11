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13 часов назад

Названа стоимость Xiaomi 12 в России

Lenta.ru

Xiaomi назвала стоимость актуального флагманского смартфона в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Названа стоимость Xiaomi 12 в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Судя по материалам компании, базовая версия Xiaomi 12 с восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 79 990 рублей. Топовая модель с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти доступна за 99 990 рублей. Также для продажи доступен Xiaomi 12 Pro с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти, который оценили в 114 990 рублей.

Xiaomi 12 был представлен в декабре 2021 года. Модель имеет 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, накопитель стандарта UFS 3.1. Устройство вышло с фронтальной камерой разрешением 32 мегапикселя, встроенным в экран дактилоскопическим сенсором, NFC.

Флагман получил тройную камеру с объективами разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей и возможностью записи видео разрешением 8K с частотой 24 кадра в секунду. Xiaomi 12 имеет аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. Xiaomi 12 Pro отличается от базового флагмана наличием 6,73-дюймового дисплея и батареи емкостью 4600 миллиампер-часов.

В середине апреля Xiaomi анонсировала в России новый смартфон 12X и назвала его цену. Стоимость базовой версии девайса, которая имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, составляет 79 990 рублей

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