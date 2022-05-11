Маскировку осьминога со сменой окраса сняли на видео

Осьминоги известны своей способностью менять окрас и маскироваться под окружающие их предметы. Одного такого моллюска сняли на видео, соответствующая запись появилась в Интернете.

На кадрах видно, как за тридцать секунд обитатель подводного мира сумел дважды поменять свой окрас. Сначала он притворялся кораллом, но затем, уплывая в сторону, он моментально покраснел. А потом снова, рассчитывая спрятаться, изменился в цвете и побелел.