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19 часов назад

Маскировку осьминога со сменой окраса сняли на видео

Александр Кузьмин

Осьминоги известны своей способностью менять окрас и маскироваться под окружающие их предметы. Одного такого моллюска сняли на видео, соответствующая запись появилась в Интернете.

На кадрах видно, как за тридцать секунд обитатель подводного мира сумел дважды поменять свой окрас. Сначала он притворялся кораллом, но затем, уплывая в сторону, он моментально покраснел. А потом снова, рассчитывая спрятаться, изменился в цвете и побелел.

Осьминоги обладают способностью к смене окраса благодаря наличию клеток с различными пигментами на коже. Они под влиянием импульсов из ЦНС могут растягиваться и сжиматься.

В мире,Видео,
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