Кот отогнал от миски с водой большого пса и попал на видео

Кот отогнал от миски с водой большого пса. Соответствующие кадры размещены в Интернете. На них видно, что домашний питомец пил воду, встав на задние лапы, и не позволил собаке даже приблизиться к емкости. Как только он заметил четвероногого «конкурента», он тут же стал шипеть и ударил его лапой.