Новорожденного олененка показали на видео в Барнаульском зоопарке

«Друзья, прямо сейчас мы с вами становимся первыми свидетелями новой жизни. В семье северных оленей пополнение. Несколько минут назад на свет появилась чудесная девочка. Внимательная мамочка на первые шаги доченьки успела пригласить оператора. Очень уж она хотела, чтобы вы порадовались вместе с ней», – говорится в сообщении к видео.