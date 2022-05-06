Новорожденного олененка показали на видео в Барнаульском зоопарке

В Барнаульском зоопарке на свет появился олененок. Видео с новорожденным малышом, который уже пытается встать на ноги, размещено на странице зоосада во «ВКонтакте».
«Друзья, прямо сейчас мы с вами становимся первыми свидетелями новой жизни. В семье северных оленей пополнение. Несколько минут назад на свет появилась чудесная девочка. Внимательная мамочка на первые шаги доченьки успела пригласить оператора. Очень уж она хотела, чтобы вы порадовались вместе с ней», – говорится в сообщении к видео.
Ранее сообщалось, что пингвины Гумбольдта поменялись вольерами с Папуанским пингвинам в Московском зоопарке.