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1 час назад

Играющую с пластиковой «погремушкой» тигрицу показали на видео

Александр Кузьмин

Сотрудники Ленинградского зоопарка смастерили для тигрицы Виолы погремушку из пластиковых канистр. На официальной странице зоосада во «ВКонтакте» размещено видео с развлечениями животного с новой игрушкой.

«Любая кошка, даже такая большая и полосатая, любит гонять мячики и диковинные предметы на веревке. Наши сотрудники подготовили для тигрицы погремушку из пластиковых канистр с орешками внутри. Около 15 секунд понадобилось хищной красавице, чтобы сорвать игрушку с подвеса своими большими лапами», – отмечается в публикации.

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