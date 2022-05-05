Играющую с пластиковой «погремушкой» тигрицу показали на видео

«Любая кошка, даже такая большая и полосатая, любит гонять мячики и диковинные предметы на веревке. Наши сотрудники подготовили для тигрицы погремушку из пластиковых канистр с орешками внутри. Около 15 секунд понадобилось хищной красавице, чтобы сорвать игрушку с подвеса своими большими лапами», – отмечается в публикации.