Массимо Каррера: я готов вернуться в «Спартак» через год

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться на тренерский мостик красно-белых.

«Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017.