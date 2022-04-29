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10 часов назад

Массимо Каррера: я готов вернуться в «Спартак» через год

Чемпионат.com

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться на тренерский мостик красно-белых.

Массимо Каррера: я готов вернуться в «Спартак» через год
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017.

В нынешнем сезоне после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 31 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3.

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