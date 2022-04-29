Двухлетнего детеныша львинохвостых макак показали на видео

«Сегодня у нас должно было выйти милейшее видео о том, как малыш Леонс распаковывает свои подарки. Но получившийся ролик наиболее красочно расскажет вам о характере этого непоседы. Вот, сняли вам Леонса — полюбуйтесь!» – говорится в публикации к ролику.