Двухлетнего детеныша львинохвостых макак показали на видео

Детенышу львинохвостых макак, обитающему в Ленинградском зоопарке, исполнилось два года. Видео с непоседливым малышом опубликовано на официальной странице заведения во «ВКонтакте».
«Сегодня у нас должно было выйти милейшее видео о том, как малыш Леонс распаковывает свои подарки. Но получившийся ролик наиболее красочно расскажет вам о характере этого непоседы. Вот, сняли вам Леонса — полюбуйтесь!» – говорится в публикации к ролику.
В дикой природе львинохвостые макаки встречаются в тропических лесах. Эти приматы входят в число самых редких и находятся под угрозой исчезновения.