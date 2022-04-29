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11 часов назад

Двухлетнего детеныша львинохвостых макак показали на видео

Александр Кузьмин

Детенышу львинохвостых макак, обитающему в Ленинградском зоопарке, исполнилось два года. Видео с непоседливым малышом опубликовано на официальной странице заведения во «ВКонтакте».

«Сегодня у нас должно было выйти милейшее видео о том, как малыш Леонс распаковывает свои подарки. Но получившийся ролик наиболее красочно расскажет вам о характере этого непоседы. Вот, сняли вам Леонса — полюбуйтесь!» – говорится в публикации к ролику.

В дикой природе львинохвостые макаки встречаются в тропических лесах. Эти приматы входят в число самых редких и находятся под угрозой исчезновения.

Видео,
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