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7 часов назад

Радующегося весне и рыбе самца выдры показали на видео

Александр Кузьмин

В Ленинградском зоопарке самца выдры покормили рыбой. Соответствующее видео появилось на странице зоосада во «ВКонтакте».

«Давненько не было у нас по-королевски вальяжного и прекрасного Его Величества Финика! Так что на повестке сегодня роскошные серебристые усики, когтистые лапки и хорошее настроение одной очень любимой публикой выдры. Работники зоопарка отмечают, что весной у Короля Финика как всегда переменчивое настроение, повышенный аппетит и ещё больше сил и энергии на игры и прочие развлечения», – говорится в сообщении к публикации.

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