Радующегося весне и рыбе самца выдры показали на видео

«Давненько не было у нас по-королевски вальяжного и прекрасного Его Величества Финика! Так что на повестке сегодня роскошные серебристые усики, когтистые лапки и хорошее настроение одной очень любимой публикой выдры. Работники зоопарка отмечают, что весной у Короля Финика как всегда переменчивое настроение, повышенный аппетит и ещё больше сил и энергии на игры и прочие развлечения», – говорится в сообщении к публикации.