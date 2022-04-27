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14 часов назад

Даниил Медведев вернулся к тренировкам после операции по удалению грыжи. Видео

Александр Кузьмин

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев провел первую тренировку на корте после операции на спине. Видео появилось в telegram-канале «NEWS.ru».

Сообщается, что Медведев тренируется на кортах академии бывшего тренера Серены Уильямс Патрика Муратоглу, который поддержал российских и белорусских теннисистов после их отстранения от Уимблдона. Стоит отметить, что у теннисиста еще есть шанс восстановиться к главному грунтовому турниру года «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 22 мая по 5 июня.

Видео,Даниил Медведев,Серена Уильямс,
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