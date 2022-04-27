Сообщается, что Медведев тренируется на кортах академии бывшего тренера Серены Уильямс Патрика Муратоглу, который поддержал российских и белорусских теннисистов после их отстранения от Уимблдона. Стоит отметить, что у теннисиста еще есть шанс восстановиться к главному грунтовому турниру года «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 22 мая по 5 июня.