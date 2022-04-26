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26 апреля

Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года

Чемпионат.com

Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет ИИХФ принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России в соответствии с положением ИИХФ № 9.

Решение об отмене мероприятия было принято на последнем заседании Совета ИИХФ, которое состоялось во вторник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, Россия, с 5 по 21 мая 2023 года.

Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утверждён во время ежегодного конгресса ИИХФ 2022 года в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.

Совет ИИХФ отдал приоритет этому решению на апрельском заседании, чтобы обеспечить альтернативный вариант проведения и дать новому хозяину достаточно времени для подготовки», — говорится в сообщении.

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