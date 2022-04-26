Гуляющего по шпалам бобра в Подмосковье сняли на видео

Гуляющего по железнодорожным путям бобра заметили в Подмосковье. Упитанного грызуна сняли на видео недалеко от станции, он направлялся в сторону Одинцова. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Типичное Одинцово».
«Милый бобер сегодня гулял по шпалам на Баковке в сторону Одинцово», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бобер обосновался в огромной городской луже в Орле. Заметившие животного местные жители решили его спасти, они перенесли строителя плотин в безопасное место к реке.