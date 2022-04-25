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25 апреля

Сбежавшего из цирка бизона в Курске сняли на видео

Александр Кузьмин

В Курске из цирка сбежал бизон. Животное сломало забор и освободило также верблюда. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказалось видео с беглецом.

«Все обстоятельства мы сейчас выясняем, будет тщательная проверка. Пока установлено, что не очень хорошо сработала служба охраны. Он сломал забор, освободил также верблюда. Верблюд отказался. И хотел позвать своего товарища, второго бизона, но тот хотел спать, поэтому пошёл жевать свежую травку один», – прокомментировала случившееся «Подъему» директор цирка Наталия Леонова.

Бизон прогулялся по городу вблизи цирка. Для его поимки ветеринарам пришлось дать сбежавшему животному двойную дозу успокоительного. После этого парнокопытное удалось завести обратно.

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