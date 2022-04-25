Сбежавшего из цирка бизона в Курске сняли на видео

«Все обстоятельства мы сейчас выясняем, будет тщательная проверка. Пока установлено, что не очень хорошо сработала служба охраны. Он сломал забор, освободил также верблюда. Верблюд отказался. И хотел позвать своего товарища, второго бизона, но тот хотел спать, поэтому пошёл жевать свежую травку один», – прокомментировала случившееся «Подъему» директор цирка Наталия Леонова.