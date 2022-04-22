Поселившегося в огромной луже в Орле бобра сняли на видео

Бобер облюбовал городскую лужу в Орле. Об этом сообщается в сообществе OREL FISHING во «ВКонтакте», где размещены кадры с купающимся животным.
«В городе Орле, в Северном микрорайоне, в огромной луже, поселился бобер. Скоро запустят карасей и будет второй «Силикатный» пруд, только поближе», – говорится в сообщении к публикации.
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