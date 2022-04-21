Необычное знакомство обезьянки и кота сняли на видео

Обезьянка познакомилась с домашним котом. Необычную встречу животных запечатлели на видео, запись опубликована в Telegram-канале «Лента добра».
На кадрах видно, как примат аккуратно притрагивается своей маленькой ручкой к лапе и голове четвероногого питомца. Кот же немного отстраняется от нового знакомого. При этом никакой агрессии животные по отношению друг к другу не выражали.
«Необычное знакомство обезьянки и котика попало на камеру. Интересно, белоснежный усатый в легком шоке или тоже заинтересован в новом друге?», – отмечается в сообщении канала.
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