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6 часов назад

Необычное знакомство обезьянки и кота сняли на видео

Александр Кузьмин

Обезьянка познакомилась с домашним котом. Необычную встречу животных запечатлели на видео, запись опубликована в Telegram-канале «Лента добра».

На кадрах видно, как примат аккуратно притрагивается своей маленькой ручкой к лапе и голове четвероногого питомца. Кот же немного отстраняется от нового знакомого. При этом никакой агрессии животные по отношению друг к другу не выражали.

«Необычное знакомство обезьянки и котика попало на камеру. Интересно, белоснежный усатый в легком шоке или тоже заинтересован в новом друге?», – отмечается в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома в Переделкине заметили ондатру.

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