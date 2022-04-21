Развлечения белой медведицы в Ленинградском зоопарке показали на видео

Обитательница Ленинградского зоопарка белая медведица Хаарчааны весело проводит время, играя с мячами и ныряя под воду. Соответствующее видео появилось на официальной странице заведения во «ВКонтакте».
«Только посмотрите, как наша любимица Хаарчаана резво ныряет под льдины в своем бассейне и придумывает себе водные развлечения с мячами. Самая излюбленная игра – загнать мяч подальше на льдине и пытаться достать его из-под толщи воды лапкой», – говорится в публикации.
Белые медведи являются отличными пловцами благодаря перепонке между пальцев. А наличие специальной мышцы, закрывающей пазухи носа, позволяет животным проводить под водой более двух минут, отмечается в сообщении.