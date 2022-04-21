Развлечения белой медведицы в Ленинградском зоопарке показали на видео

«Только посмотрите, как наша любимица Хаарчаана резво ныряет под льдины в своем бассейне и придумывает себе водные развлечения с мячами. Самая излюбленная игра – загнать мяч подальше на льдине и пытаться достать его из-под толщи воды лапкой», – говорится в публикации.