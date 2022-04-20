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20 апреля

Путин выступил против норманской теории, отметив, что Рюрик пришел не завоевателем

ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил, что у варяга Рюрика - основателя русской княжеской династии - могли быть в том числе и славянские корни, но независимо от этого норманская теория не объясняет образование Русского государства.

Такое мнение глава государства высказал в среду в ходе заседания наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей". Один из школьников - финалистов конкурса "Большая перемена" рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть "посередине" между варягами и славянами.

"Может быть, ты и прав", - заметил в ответ Путин.

По словам президента, "есть мнение, что у него (Рюрика - прим. ТАСС) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее".

Глава государства назвал эту страницу отечественной истории очень интересной и добавил, что "правда и истина - она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка".

Владимир Путин,
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