Все, что осталось у принца Гарри: чем знамениты «Игры непобежденных»

16 апреля в нидерландском городе Гаага стартовали юбилейные, пятые «Игры непобежденных». Это международные соревнования военнослужащих, получивших ранения и инвалидность на поле боя, запущенные в 2014 году принцем Гарри. «Газета.Ru» — о том, что это за соревнования, ради которых принц Гарри и Меган Маркл покинули США.

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в Нидерландах. Они прилетели сюда в субботу, 16 апреля, чтобы открыть в Гааге «Игры непобежденных» — соревнования, являющиеся детищем внука Елизаветы II. Как сообщает Daily Mail, на второй день соревнований на стадион Зюдерпарк герцоги Сассекские приехали в сопровождении пяти охранников. Сегодня участники Игр будут состязаться в легкой атлетике, волейболе и стрельбе из лука.

Видео дня

Международные мультидисциплинарные соревнования «Игры непобежденных» были учреждены внуком Елизаветы II в 2014 году. Аналогичные по своей сути Паралимпиаде, они проводятся в разных странах мира, а их участниками становятся бывшие и действующие военные обоих полов, раненые или ставшие инвалидами на службе.

«Во время поездки на Игры воинов в США в 2013 году Его Королевское Высочество герцог Сассекский воочию увидел, как сила спорта может помочь физически, психологически и социально тем, кто страдает от травм и болезней», — говорится на официальном сайте «Игр непобежденных» об истории их создания. Там отмечается, что именно вдохновившись американскими Warrior Games, принц Гарри решил учредить международный аналог — Invictus Games.

«Игры непобежденных» — это гораздо больше, чем просто спорт. Они покоряют сердца, бросают вызов разуму и меняют жизни», — добавляют организаторы. По их словам, соревнования призваны, с одной стороны, поддерживать пострадавших военнослужащих, а с другой — повысить уровень осведомленности общества об их судьбах и уважения к ним.

Название «Игр непобежденных» восходит к стихотворению английского поэта Уильяма Эрнста Хенли Invictus (1875). Накануне первых соревнований в Лондоне в 2014-м был опубликован видеоролик, в котором звезды кино во главе с Дэниелом Крейгом и Томом Харди, а также знаменитые британские спортсмены читают произведение построчно.

Соревнования примечательны еще и тем, что являются единственной оставшейся у принца Гарри привилегией после «Мегзита». Весной 2020 года герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских полномочий и уехали из Великобритании в США, чтобы жить независимо. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы лишился королевского патронажа и воинских званий — остались лишь основанные им «Игры непобежденных».

Юбилейные, пятые «Игры непобежденных» в Гааге должны были провести еще в 2020-м, но из-за пандемии COVID-19 перенесли на 2022-й.

Соревнования начали обсуждаться в зарубежной прессе задолго до своего начала. Интерес журналистов к ним привлекает то обстоятельство, что эта поездка принца Гарри и Меган Маркл в Нидерланды станет первой после сложения ими королевских полномочий и переезда в Америку. Они не будут удостоены личной аудиенции короля Виллема-Александра Клауса Георга Фердинанда и остановились в одном из гаагских отелей на правах VIP-гостей, но не членов британской королевской семьи.

В прошлые годы об «Играх непобежденных» также писали не столько как о спортивном, сколько как о светском мероприятии. В 2017 году Меган Маркл впервые составила компанию принцу Уильяму на соревнованиях в одном из крупнейших городов Канады Торонто. На тот момент будущие герцог и герцогиня Сассекские еще не узаконили отношения, но уже не скрывали чувства на публике — обнимали друг друга, сидя на теннисном матче, и держались за руки. И то, и другое недопустимо для неженатых пар, согласно правилам британской королевской семьи.