Появилось видео спасения просидевшего два дня на дереве кота

В Краснодаре спасли кота, который два дня просидел на сосне. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадр.

Животное забралось на самую верхушку дерева и не могло слезть оттуда самостоятельно. На помощь пушистому жителю Краснодара вызвали сотрудников городской службы спасения. В итоге котика удалось спустить вниз.