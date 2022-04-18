Появилось видео спасения просидевшего два дня на дереве кота

В Краснодаре спасли кота, который два дня просидел на сосне. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадр.
Животное забралось на самую верхушку дерева и не могло слезть оттуда самостоятельно. На помощь пушистому жителю Краснодара вызвали сотрудников городской службы спасения. В итоге котика удалось спустить вниз.
Ранее сообщалось, что строители вытащили упавшую в канаву с сильным течением собаку. Бедолагу пришлось спасать с помощью подъемника с ковшом.