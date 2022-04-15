Кошка перешла дорогу по правилам и попала на видео

Кошка перешла дорогу по «зебре». На видеозапись с умным животным обратил внимание Telegram-канал «Москва на дорогах».
На опубликованных кадрах видно, как перед остановившемся у пешеходного перехода автомобилем сначала проезжую часть пересек прохожий, а вслед за ним по всем правилам дорожного движения дорогу перешел четвероногий городской житель. Водитель машины при этом дождался, когда кошка пробежит и снова двинулся в путь.
«Кошка, которая гуляет сама по себе, но дорогу все равно переходит по правилам», – иронично отмечается в публикации к ролику.