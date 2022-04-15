Кошка перешла дорогу по правилам и попала на видео

На опубликованных кадрах видно, как перед остановившемся у пешеходного перехода автомобилем сначала проезжую часть пересек прохожий, а вслед за ним по всем правилам дорожного движения дорогу перешел четвероногий городской житель. Водитель машины при этом дождался, когда кошка пробежит и снова двинулся в путь.