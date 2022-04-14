Пес спас любимую игрушку от робота: видео

Собака спасла любимую игрушку от робота-пылесоса. На появившееся в Сети забавное видео обращает внимание телеканал «360».

На записи видно, как рыжий шпиц заметил, что его игрушку засасывает работающая автоматическая бытовая техника. Он тут же бросился на помощь своему мягкому другу и сумел вытащить его.