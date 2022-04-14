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14 апреля

Пес спас любимую игрушку от робота: видео

Александр Кузьмин

Собака спасла любимую игрушку от робота-пылесоса. На появившееся в Сети забавное видео обращает внимание телеканал «360».

На записи видно, как рыжий шпиц заметил, что его игрушку засасывает работающая автоматическая бытовая техника. Он тут же бросился на помощь своему мягкому другу и сумел вытащить его.

Ранее сообщалось, что россияне спасли уставшего после дальнего перелета лебедя. Птица остановилась отдохнуть в огороде и провела там несколько дней. Заметившие лебедя люди накормили пернатого гостя и отогрели его.

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