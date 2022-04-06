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15 часов назад

Спасенного молодой парой детеныша норки сняли на видео

Александр Кузьмин

Молодая пара из Красноярска выхаживает детеныша норки. Малыша, возможно, покусали собаки, поскольку на его брюшке была дыра. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавшее видео с маленьким хищником.

Молодые люди отвезли пострадавшее животное к ветеринарам, где сделали операцию. Сейчас за Норычем (так назвали представителя семейства куньих) ухаживают в домашних условиях.

«Вкусная еда, ванночки с прохладной водой — все это ему предоставляется в период реабилитации. Но выпускать на волю Норыча пока еще рано: не отвык от людского внимания и кормления с рук», – отмечает канал.

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