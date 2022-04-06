Спасенного молодой парой детеныша норки сняли на видео

Молодая пара из Красноярска выхаживает детеныша норки. Малыша, возможно, покусали собаки, поскольку на его брюшке была дыра. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавшее видео с маленьким хищником.
Молодые люди отвезли пострадавшее животное к ветеринарам, где сделали операцию. Сейчас за Норычем (так назвали представителя семейства куньих) ухаживают в домашних условиях.
«Вкусная еда, ванночки с прохладной водой — все это ему предоставляется в период реабилитации. Но выпускать на волю Норыча пока еще рано: не отвык от людского внимания и кормления с рук», – отмечает канал.