В Зоосаде Деда Мороза проснулись медведи: видео

«Первым – к началу марта – проснулся Миша. Сейчас он уже успел полностью вычистить берлогу от остатков зимней подстилки. Затем начал активно выходить Яша – он еще не закончил убираться. Маша пока предпочитает валяться у себя – зоологи замечают ее присутствие только по следам на снегу», – говорится в публикации.