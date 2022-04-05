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5 апреля

В Зоосаде Деда Мороза проснулись медведи: видео

Александр Кузьмин

В Зоосаде Деда Мороза под Великим Устюгом проснулись медведи. Пробуждение Маши, Миши и Яши еще пока не завершилось. Об этом сообщается на официальной странице Московского зоопарка во «ВКонтакте».

«Первым – к началу марта – проснулся Миша. Сейчас он уже успел полностью вычистить берлогу от остатков зимней подстилки. Затем начал активно выходить Яша – он еще не закончил убираться. Маша пока предпочитает валяться у себя – зоологи замечают ее присутствие только по следам на снегу», – говорится в публикации.

Проснувшихся зверей кормят морковью, яблоками, орехами и мясом. Такой весенний рацион поможет им разогнать пищеварение.

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