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17 часов назад

В МИД Китая высмеяли представление Запада о мировом сообществе

Газета.RuГазета.Ru

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пошутил над представлением западных политиков о «международном сообществе». Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

В МИД Китая высмеяли представление Запада о мировом сообществе
Фото: Thomas Peter/ReutersThomas Peter/Reuters

Так, дипломат прикрепил к своему сообщению картинку с картой мира, на которой изображены только Западная Европа, США и Австралия.

«Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о «международном сообществе», он имеет в виду лишь узкую группу стран», — подписал Лицзянь изображение.

На картинке также присутствует подпись: «Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим».

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Ранее Лицзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты «предпримут меры», если Китай поддержит действия РФ на Украине, заявил, что КНР придерживается независимой позиции по вопросу украинского кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели 18 марта телефонные переговоры, во время которых обсудили кризис на Украине.

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